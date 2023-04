Ein neu gegründeter Verein um Münchens Ex-Oberbürgermeister Christian Ude will die insolvente Lach- und Schießgesellschaft retten. Der Verein "Die Laden-Hüter" sei am vergangenen Freitag gegründet worden und wolle nun Förderer für die legendäre Kabarettbühne finden, sagte Ude am Sonntag in München. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.