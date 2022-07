Stefan Hengst aus Hamm hat zum Abschluss der Kanuslalom-Weltmeisterschaften in Augsburg WM-Bronze geholt. Der Weltmeister von 2019 in der neuen Olympia-Disziplin, die 2024 in Paris Premiere feiert, kämpfte sich am Sonntag im Eiskanal auf Rang drei. Den Sieg holte sich der Brite Joseph Clarke vor dem Franzosen Anatole Delassus.