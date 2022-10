Thomas Müller wird den FC Bayern München nach seiner Corona-Infektion im Champions-League-Spiel bei Viktoria Pilsen als Kapitän anführen. Der 33-Jährige vertritt am Mittwochabend Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer, der wegen einer Schulterblessur in Tschechien fehlt. Für Neuer wird Sven Ulreich im Münchner Tor stehen. Für den 34-Jährigen ist es erst der zweite Saisoneinsatz. Der deutsche Rekordmeister hatte das Hinspiel gegen den tschechischen Meister vor einer Woche in München 5:0 gewonnen und könnte im Idealfall mit einem weiteren Erfolg in der Doosan Arena schon das Achtelfinalticket lösen.