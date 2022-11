Angelique Kerber hat die Fortsetzung ihrer Tennis-Karriere über die Olympischen Spiele 2024 in Paris hinaus in Aussicht gestellt. "Es ist nicht so, dass Olympia 2024 mein letztes Turnier sein soll", sagte die ehemalige Weltranglistenerste am Donnerstag in München bei der Vorstellung ihres Buches "Eine Frage des Willens: Mein Weg nach oben".