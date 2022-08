In Würzburg ist die Feuerwehr am Dienstag mit Spezialkräften angerückt, nachdem sich infolge dort gelagerter Insektizide hochgiftige Gase gebildet haben. Mit den vorgefundenen Tabletten hätten die Bewohner eines Hauses im Stadtteil Unterdürrbach in Eigenregie Ungeziefer bekämpfen wollen, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstagabend. Sie hätten sie über das Internet im Ausland bestellt.