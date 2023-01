Beim Brand eines Wohnhauses in Kaufbeuren hat ein Mann eine starke Rauchgasvergiftung erlitten. Bewohner des Hauses hatten am Samstagvormittag eine starke Rauchentwicklung in einem der Zimmer bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Als die Feuerwehr eintraf, hatte sich der Brand bereits auf den Dachstuhl ausgebreitet. Die Einsatzkräfte mussten zwei Menschen aus dem Haus retten und teilweise das Dach abtragen, um das Feuer löschen zu können. Nach Angaben der Polizei entstand bei dem Brand ein Schaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro.