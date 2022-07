Bei einem Frontalzusammenstoß sind zwei Frauen am Mittwoch in Kaufbeuren ums Leben gekommen. Beide starben am Unfallort, teilte die Polizei mit. Eine 77-Jährige beschleunigte demnach stadtauswärts ihr Auto laut Zeugenaussagen auf geschätzte 100 Stundenkilometer, kam auf die Gegenfahrbahn und fuhr ungebremst in den entgegenkommenden Wagen einer 72-Jährigen.