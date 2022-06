Ein einjähriger Bub hat sich in Kaufbeuren selbst in einem Auto eingeschlossen. Die Mutter des Kleinen hatte am Mittwoch ihr Auto geparkt, um einkaufen zu gehen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Den Autoschlüssel ließ sie jedoch bei ihrem Sohn im Fahrzeug. Ob bewusst oder aus Versehen, konnte die Polizei nicht sagen. Jedenfalls verriegelte der Bub kurzerhand den Wagen.