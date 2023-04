Ein 15-Jähriger aus dem Landkreis Kelheim ist mit dem Auto seines Vaters gegen einen Stromkasten gefahren. Nach Angaben der Polizei vom Freitag soll er zuvor über die Gillamoos-Wiese in Abensberg gedriftet sein. Nach seinem Zusammenstoß flüchtete der Junge mit dem Auto vom Unfallort.

Die Polizisten trafen den 15-Jährigen und seinen Vater jedoch kurz darauf am Unfallort an. Inwieweit der Vater von der Spritztour seines Sohnes wusste, ist laut Polizei noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Stromkasten wurde erheblich beschädigt, der Schaden am Auto wird auf knapp 1000 Euro geschätzt.