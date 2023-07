Eine Frau ist in Niederbayern von einem umstürzenden Baum getroffen und tödlich verletzt worden, als ein Mann diesen fällen wollte. Die 67-Jährige sei nach dem Unfall in Mainburg (Landkreis Kelheim) vor Ort ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ob der Baumfäller und die 67-Jährige verwandt waren, wollte ein Polizeisprecher unter Verweis auf persönlichkeitsrechtlichen Gründen nicht sagen. Die Frau sei am Mittwoch aber nicht zufällig auf dem Grundstück gewesen.