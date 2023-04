Beim Brand einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle in Niederbayern ist ein Schaden von etwa 150 000 Euro entstanden. Ersten Erkenntnissen zufolge habe ein technischer Defekt das Feuer am Samstagabend in Aiglsbach (Landkreis Kelheim) verursacht, teilte die Polizei mit. Mehrere Geräte in der Halle sowie die Photovoltaikanlage auf dem Dach seien von den Flammen beschädigt worden. Menschen oder Tiere wurden aber nicht verletzt.