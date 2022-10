Ein Lkw hat einen 71-Jährigen Radfahrer in Kempten (Allgäu) beim Abbiegen überrollt und tödlich verletzt. Der Senior sei am Montagnachmittag noch vor Ort seinen Verletzungen erlegen, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Abend mit. Seine Ehefrau war wenige Meter hinter ihm mit dem Fahrrad gefahren. Sie blieb unverletzt.