Der Mensch und sein Verhältnis zur Ressource Wasser: Das ist das zentrale Thema des ersten "Main FlussFilmFests" in 14 Städten in Franken und Hessen. Auftakt ist am Dienstag in Bayreuth.

Am Dienstag beginnt in Bayreuth das erste "Main FlussFilmFest". Das Kino-Festival in zwölf fränkischen und zwei hessischen Städten widmet sich verschiedenen Aspekten des Themas Wasser, wie die Veranstalter mitteilten. Den Auftakt bildet der Abend des 14. März im Bayreuther Kino franz & gloria. Das Festival endet am 26. März in Frankfurt.

Hauptfilm ist die Produktion "River" der australischen Filmemacher Jennifer Peedom und Joseph Nizeti. Aus der Vogelperspektive erzählt der Film von der komplizierten Beziehung der Menschheit zur lebenswichtigen Ressource Wasser.

"Über das Format Kino wollen wir möglichst viele Menschen von der Vision für lebendige Flüsse begeistern und miteinander ins Gespräch bringen", sagt Anne Schmitt, Geschäftsführerin des Vereins Flussparadies Franken, der zu den Veranstaltern gehört. Die Filme sowie das Rahmenprogramm widmen sich vor allem der starken Beanspruchung der Flüsse durch den Menschen und die damit verbundene starke Veränderung von Flusslandschaften.

Neben den Filmvorführungen sind nach Angaben der Veranstalter auch Kunstausstellungen, Puppentheater, Vorträge und Führungen Teil des Festivals. Auch gibt es eine Müllsammelaktion, den "MainCleanUp". Weitere Spielorte neben Bayreuth und Frankfurt sind Lichtenfels, Bamberg, Zeil am Main, Schweinfurt, Kitzingen, Würzburg, Karlstadt, Gemünden, Marktheidenfeld, Miltenberg, Aschaffenburg und Offenbach.

Der Main hat zwei Quellflüsse im östlichen Oberfranken: Der Weiße Main entspringt im Fichtelgebirge, der Rote Main in der Fränkischen Schweiz. Bei Kulmbach vereinigen sich die beiden Flussläufe zum eigentlichen Main.

