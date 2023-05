Das Logo des Deutschen Evangelischen Kirchentags ist am Rande der Pressekonferenz zum Programm des 38. Evangelischen Kirchentags zu sehen. Foto

In Nürnberg laufen die Vorbereitungen für den Evangelischen Kirchentag. Zum Ende der Pfingstferien werden 100.000 Gäste in Bayerns zweitgrößter Stadt erwartet.

Für den 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg haben die Veranstalter rund 4000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gewinnen können. Man sei damit zufrieden, sagte eine Sprecherin des Kirchentags auf Anfrage. Der Kirchentag beginnt am 7. Juni und endet am 11. Juni. Etwa 100.000 Menschen werden erwartet, darunter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Rund 2000 Veranstaltungen sind beim Kirchentag geplant - von großen Gottesdiensten über Konzerte bis hin zu Podien zu gesellschaftspolitischen Themen.

Eröffnet wird der Kirchentag auf dem Nürnberger Hauptmarkt in der Innenstadt, die meisten Veranstaltungen finden auf dem Messegelände statt, eingebunden ist aber auch die Nachbarstadt Fürth.

Kürzlich haben die Organisatoren auch das Sicherheitskonzept vorgestellt. "Nürnberg ist eine eventerprobte Stadt", sagte Janine Rolfsmeyer, Vorstand Organisation des Kirchentages. "Wir sind bestens für eine sichere Veranstaltung vorbereitet. Die Menschen in Nürnberg können sich auf die Herzlichkeit und Dankbarkeit Tausender Kirchentagsgäste freuen."

Infos zum Kirchentag Details zum Programm