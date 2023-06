70.000 Besucher haben bis zum Sonntag den Evangelischen Kirchentag in Nürnberg besucht. So viele Tickets seien für die fünftägige Veranstaltung verkauft worden, sagte Kirchentagsgeschäftsführer Stephan Menzel am Sonntag. Zwischen 80 und 85 Prozent seien Fünf-Tages-Tickets gewesen. Insgesamt seien aber noch viel mehr Menschen bei den kostenlosen Veranstaltungen in der Innenstadt dabei gewesen - allein am Abend der Begegnung zum Start seien es 130.000 gewesen.