Mit einem großen Gottesdienst auf dem Nürnberger Hauptmarkt beginnt am heutigen Mittwoch (17.30 Uhr) der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag. Bis Sonntag werden in Bayerns zweitgrößter Stadt zahlreiche Menschen erwartet, um gemeinsam ihren Glauben zu vertiefen, aber auch über aktuelle gesellschaftliche Themen zu diskutieren.

Mit einem großen Gottesdienst auf dem Nürnberger Hauptmarkt beginnt am heutigen Mittwoch (17.30 Uhr) der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag. Bis Sonntag werden in Bayerns zweitgrößter Stadt zahlreiche Menschen erwartet, um gemeinsam ihren Glauben zu vertiefen, aber auch über aktuelle gesellschaftliche Themen zu diskutieren.

Zahlreiche Politikerinnen und Politiker aus Bund und Ländern haben sich angesagt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird nach dem Gottesdienst am Abend die Gäste begrüßen. Am Samstag will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) anreisen. Zu Gast in Nürnberg sind ebenso Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck (beide Grüne).

Im Blickpunkt stehen die Auswirkungen der Klimawandels genauso wie der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. In der evangelischen Kirche in Deutschland gibt es zur Frage, ob die Bundesrepublik Waffen in die Ukraine liefern soll, unterschiedliche Meinungen.

Rund 2000 Veranstaltungen sind geplant - vor allem in Nürnberg, aber auch in der Nachbarstadt Fürth.

Infos zum Kirchentag Details zum Programm Infos zur Reformation in Nürnberg Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern