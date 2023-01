Mit unterschiedlichen Schwerpunkten haben sich die vier Bewerberinnen und Bewerber um das Amt des bayerischen Landesbischofs am Dienstag in München der Öffentlichkeit vorgestellt. Gemeinsam war den zwei Frauen und zwei Männern das Ziel, auch an der Spitze der evangelisch-lutherischen Kirche im Freistaat nah bei den Menschen sein und die Botschaften der Kirche, aber auch den anstehenden Transformationsprozess intensiv kommunizieren zu wollen.

Mit unterschiedlichen Schwerpunkten haben sich die vier Bewerberinnen und Bewerber um das Amt des bayerischen Landesbischofs am Dienstag in München der Öffentlichkeit vorgestellt. Gemeinsam war den zwei Frauen und zwei Männern das Ziel, auch an der Spitze der evangelisch-lutherischen Kirche im Freistaat nah bei den Menschen sein und die Botschaften der Kirche, aber auch den anstehenden Transformationsprozess intensiv kommunizieren zu wollen.

Als Kandidatinnen und Kandidaten treten Gabriele Hoerschelmann (54), Direktorin von "Mission EineWelt", und der Regionalbischof im Kirchenkreis München, Christian Kopp (58), an. Auch Nina Lubomierski (47), Dekanin in Landshut, und Klaus Schlicker (56), Dekan in Windsbach, wollen die Herausforderung annehmen.

"Es gab drei große Raster, die uns geleitet haben: Die Person, die Kompetenz, die Erfahrung", sagte Synodalpräsidentin Annekathrin Preidel als Vorsitzende des Wahlvorbereitungsausschusses. In einem intensiven Prozess habe dieser die vier nun übrig gebliebenen Kandidaten unter 26 Vorschlägen ausgewählt.

Sie werden sich am 17. März den Mitgliedern der Synode vorstellen, deren Mitglieder die neue Landesbischöfin oder den neuen Landesbischof dann am 27. März wählen. Die Amtszeit des derzeitigen Amtsinhabers Heinrich Bedford-Strohm endet nach knapp zwölf Jahren mit dem Reformationstag am 31. Oktober dieses Jahres.

