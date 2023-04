Im Prozess um Vergewaltigung und sexuellen Missbrauch gegen den Gemeindereferenten einer katholischen Kirchengemeinde strebt die Verteidigung des Angeklagten einen Deal an. Sie bat am Mittwoch zu Prozessbeginn am Landgericht Traunstein um ein sogenanntes Rechtsgespräch, das die Verhandlung deutlich abkürzen könnte. Grundlage eines solchen Deals ist in der Regel ein umfassendes Geständnis.