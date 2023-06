Beim Schlussgottesdienst des 38. Deutschen Evangelischen Kirchentags hat Prediger Quinton Ceasar deutliche Kritik an der aktuellen Asylpolitik der EU geübt. "Und jetzt ist wieder die Zeit zu sagen: Wir schicken ein Schiff und noch viel mehr. Wir empfangen Menschen an sicheren Häfen", sagte der in Ostfriesland tätige Pastor am Sonntag auf dem Nürnberger Hauptmarkt. Jesus sei selbst Flüchtling gewesen. "Öffnet nicht nur Eure Herzen, öffnet auch Eure Grenzen."