Die Landessynode der evangelischen Kirche in Bayern hat zum Abschluss ihrer Tagung in Amberg eine Solidaritätsbekundung mit Israel verabschiedet. Unter großem Applaus wurde der Text am Mittwoch angenommen. Darin heißt es: "Als Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern unterstützen wir das Bestreben des jüdischen Volkes nach einer gesicherten Existenz in einem eigenen Staat."