Nach dem aufsehenerregenden Gutachten über sexuelle Gewalt im katholischen Erzbistum München und Freising will die Diözese die Hilfsangebote für Betroffene verstärken. Eine neue Stabsstelle, die auch seelsorgerische Begleitung anbietet, soll dauerhaft eingerichtet werden. "Betroffene und auch deren Angehörige sollen an einer Stelle direkt, schnell und unkompliziert Information, Rat, Hilfestellung und psychologische wie seelsorgerische Unterstützung und Begleitung erhalten", sagte Generalvikar Christoph Klingan am Mittwoch in München.