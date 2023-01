Wegen einer technischen Panne in der bayerischen Staatskanzlei hat der ehemalige Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) keine Einladung zu den Trauerfeierlichkeiten für Papst Benedikt in Rom erhalten. Das bestätigte ein Sprecher der Staatskanzlei am Mittwoch - zuvor hatte die "Mediengruppe Bayern" darüber berichtet.