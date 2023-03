Der bayerische Landesbischof Bedford-Strohm hört zum Reformationstag im Herbst auf. Die Kandidatinnen und Kandidaten für seine Nachfolge laufen sich seit Monaten warm, jetzt wird die Entscheidung fallen. Sie wird nicht einfach - und reicht weit in die Zukunft hinein.

Nach monatelanger Vorbereitung sollen nun die Würfel fallen: Die Synode der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) wählt am heutigen Montag (ab 9.00 Uhr) in München den Nachfolger oder die Nachfolgerin des amtierenden Landesbischofs Heinrich Bedford-Strohm. Zur Wahl stehen Gabriele Hoerschelmann (55), Co-Direktorin von Mission EineWelt, das die internationalen Kontakte zu evangelischen Partnerkirchen pflegt. Auch der Regionalbischof im Kirchenkreis München, Christian Kopp (58), die Dekanin in Landshut, Nina Lubomierski (47), und der Dekan in Windsbach, Klaus Schlicker (56), würden gerne an der Spitze der Landeskirche mit rund 2,2 Millionen Mitgliedern stehen.

Die vier Kandidatinnen und Kandidaten bilden unterschiedliche inhaltliche Konzepte und geistliche Prägungen ab. Gemeinsam haben sie nach eigenem Bekunden, dass sie nah bei den Menschen sein und die Botschaften der Kirche, aber auch den bereits 2016 angestoßenen Reformprozess intensiv kommunizieren wollen.

Die Amtszeit beträgt zehn Jahre, die Herausforderungen inmitten all der gesellschaftlichen Umbrüche sind groß: Die Kirche soll ausstrahlungsstark und attraktiv bleiben, obwohl Mitglieder, Pfarrkräfte und finanzielle Mittel schwinden - und zwar kräftig. Dazu soll sie die zunehmende Distanz vor allem zu jüngeren Menschen überwinden, die in ihrem Alltag kaum noch in Berührung mit der Kirche kommen und den Glauben oftmals nicht mehr von ihren Eltern oder Großeltern vermittelt bekommen.

Die Wahl ist von langer Hand intensiv vorbereitet: Schon im Juli 2022 hatte der Wahlvorbereitungsausschuss seine Arbeit aufgenommen. Bis Mitte September konnten dann aus der ganzen Landeskirche heraus Pfarrerinnen und Pfarrer als Kandidaten vorgeschlagen werden; Aspiranten können sich dabei nicht selbst bewerben. Unter den 26 Vorschlägen siebte der Wahlvorbereitungsausschuss im Januar dann die nun verbliebenen vier Kandidatinnen und Kandidaten heraus.

Die endgültige Entscheidung soll an diesem Montag in der Münchner St. Matthäuskirche fallen. Es werden mehrere Wahlgänge mit intensiven Beratungen in den Arbeitskreisen erwartet. Der neue Landesbischof oder die neue Landesbischöfin wird nach der Wahl durch die Landessynode - das ist das "Kirchenparlament" mit 108 größtenteils gewählten Mitgliedern - Ende Oktober mit einem Gottesdienst in der Nürnberger Lorenzkirche in das neue Amt eingeführt. Am 1. November 2023 geht es dann offiziell los. Der bisherige Landesbischof Bedford-Strohm hört am Reformationstag nach zwölf Jahren auf.

