Wer wird der neue Landesbischof? In der Diskussion um die Nachfolge von Bayerns evangelischen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm sind vier Kandidaten genannt worden. Das hat die Evangelisch-Lutherische Kirche am Samstag mitgeteilt. Der Wahlvorschlag wurde der Landessynode - dem Kirchenparlament der Protestanten - am Freitag zugeteilt.