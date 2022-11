Bis zur Ernennung eines neuen Erzbischofs leitet Weihbischof Herwig Gössl das Erzbistum Bamberg. Das Domkapitel wählte den 55-Jährigen zum Diözesanadministrator, wie ein Sprecher am Mittwoch in Bamberg mitteilte. Vertreten wird er vom bisherigen Generalvikar Georg Kestel.

Wie am Tag zuvor bekannt geworden war, hatte der langjährige Bamberger Erzbischof Ludwig Schick ein Rücktrittsgesuch im Vatikan eingereicht - Papst Franziskus hat es nun akzeptiert. Nach zwei Jahrzehnten an der Spitze des Erzbistums begründete der 73-Jährige den Schritt damit, dass er bevorstehende wichtige Entscheidungen und Weichenstellungen einem jüngeren Nachfolger überlassen möchte. Wann ein neuer Erzbischof feststeht, ist noch völlig offen. Dem Erzbistum Bamberg gehören etwa 630.000 Katholikinnen und Katholiken an.

