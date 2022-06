Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick hat den Anstieg von Kinderarbeit in der Welt beklagt. «Kinder sollten die Welt erkunden, spielen, lachen, toben, anstatt in jungen Jahren schon die schwere Last des Lebens auf ihren Schultern zu tragen», sagte Schick mit Blick auf den Welttag gegen Kinderarbeit am Sonntag.