Ein Feuer in einem Sägewerk in Iphofen (Landkreis Kitzingen) hat einen Schaden von schätzungsweise 200.000 Euro verursacht. Der Brand war am späten Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache in einer Halle des Betriebs ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen waren demnach bis zur etwa einen halben Kilometer entfernten B8 sichtbar. Der Verkehr wurde aber weder durch das Feuer noch den Löscheinsatz beeinträchtigt, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach etwa drei Stunden war der Einsatz beendet. Verletzte gab es nicht.