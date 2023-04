In Bayern ist im vergangenen Jahr deutlich mehr Holz zur Energiegewinnung geschlagen worden. Rund 7,7 Millionen Kubikmeter waren ein Plus von gut 15 Prozent zum Vorjahr und der höchste Wert seit mindestens 2006, wie aus Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. Dieses hatte am Freitag für ganz Deutschland mit 13,8 Millionen Kubikmetern den höchsten Wert seit der Wiedervereinigung mitgeteilt. Damit wurde mehr als die Hälfte des in Deutschland geschlagenen Energieholzes im Freistaat gefällt.