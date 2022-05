Der bayerische Gemeindetag will Grundstückseigentümer und die Landwirtschaft stärker beim Starkregenschutz einbinden. «Es muss ja jeder verstehen, dass er selber etwas tun muss an seinem Gebäude», sagte Gemeindetag-Wasserexpertin Juliane Thimet dem Radiosender Bayern 2 am Dienstagmorgen. Auch die Landwirtschaft müsse erkennen, wie wichtig Boden als Rückhaltefläche sei.