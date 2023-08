Die Klimaaktivisten der Letzten Generation wollen von nächster Woche an verstärkt in Städten des Freistaats protestieren. Der Start sei am Montagnachmittag in Würzburg, danach werde es Richtung Süden bis nach München gehen, kündigten die Klimaaktivisten am Donnerstag am Rande des Festaktes anlässlich des Verfassungskonvents von 1984 auf der Insel Herrenchiemsee an.