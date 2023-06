Die Klimabewegung hat nach Worten der Aktivistin Luisa Neubauer keinen Generationenkonflikt provoziert. Vielmehr gebe es einen Konflikt zwischen "denjenigen, die fossile Macht haben und denjenigen, die das in Frage stellen", sagte Neubauer am Donnerstag auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Wenn Menschen den Klimaschutz kleinredeten, "sind sie nur zu faul, sich gute und gerechte Lösungen zu überlegen".