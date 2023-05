Wechsel nach fast 30 Jahren: Ben Schwarz wird neuer Landrat des Landkreises Roth in Mittelfranken. Der von SPD und Grünen unterstützte Kandidat erhielt bei der Stichwahl am Sonntag 63,9 Prozent der Stimmen. Dies ging aus den Angaben des Landratsamtes zum vorläufigen Wahlergebnis am Abend hervor.