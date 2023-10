Thomas Thumann (Freie Wähler), Oberbürgermeister von Neumarkt in der Oberpfalz. Foto

Thomas Thumann ist am Sonntag nach 18 Jahren als Rathauschef im oberpfälzischen Neumarkt abgewählt worden. Bei der Oberbürgermeister-Stichwahl lag der CSU-Kandidat Markus Ochsenkühn mit 52,0 Prozent vorne. Wie die Stadt mitteilte, kam Thumann, der wieder für die UPW/FW (Unabhängige Parteifreie Wählergemeinschaft/Freie Wähler) antrat, auf 48,0 Prozent. Die Wahlbeteiligung betrug 53,7 Prozent.

Thomas Thumann ist am Sonntag nach 18 Jahren als Rathauschef im oberpfälzischen Neumarkt abgewählt worden. Bei der Oberbürgermeister-Stichwahl lag der CSU-Kandidat Markus Ochsenkühn mit 52,0 Prozent vorne. Wie die Stadt mitteilte, kam Thumann, der wieder für die UPW/FW (Unabhängige Parteifreie Wählergemeinschaft/Freie Wähler) antrat, auf 48,0 Prozent. Die Wahlbeteiligung betrug 53,7 Prozent.

Thumann wurde erstmals 2005 in Neumarkt zum OB gewählt und danach zwei Mal im Amt bestätigt. Im ersten Wahlgang parallel zur Landtagswahl vor zwei Wochen lag er mit 47,4 Prozent noch weit in Front, er hatte zunächst vier Herausforderer. Ochsenkühn hatte sich mit 35,5 Prozent für die Stichwahl qualifiziert. Knapp 32.000 Bürger waren in Neumarkt wahlberechtigt, insgesamt hat die Kreisstadt rund 43.000 Einwohner.

Wahlergebnis Infos zur OB-Wahl