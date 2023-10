Die Stadt Straubing setzt den Rotstift an: Der Haupt- und Finanzausschuss der 49000-Einwohner-Stadt hat am Montagabend eine Haushaltssperre beschlossen. Wesentlicher Grund hierfür ist nach Angaben eines Sprechers, dass 17 Millionen Euro an Bundes- und Landesmitteln, die im Haushalt 2023 eingeplant sind, in diesem Jahr nicht mehr kommen werden. Die Stadt geht davon aus, dass die Gelder stattdessen 2024 und 2025 fließen.