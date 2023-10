Der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, hat angesichts des tödlichen Terrorangriffs der Hamas auf Israel zum Gebet für den Frieden aufgerufen. Er sei in Sorge über die dramatische Situation im Heiligen Land, wo es kriegerische Auseinandersetzungen ganz in der Nähe Europas gebe, sagte Marx am Sonntag bei einem Gottesdienst in München. Dabei nahm er auch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine in den Blick und erklärte, er wolle bei diesem Gottesdienst in besonderer Weise für den Frieden beten, "in unserem Land, aber auch dort, wo Gewalt herrscht".