Bei einer Kontrolle in Unterfranken hat die Polizei mehrere Kilogramm Marihuana im Kofferraum eines Autos gefunden und drei Männer festgenommen. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, sitzen die Verdächtigen inzwischen in Untersuchungshaft. Die Ermittler kontrollierten den Wagen demnach am Montagabend auf der Autobahn 3 bei Biebelried (Landkreis Kitzingen).