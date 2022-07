Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat sich nach Bekanntwerden der mutmaßlich jahrelangen Verspätung und der Kostenexplosion bei der zweiten Stammstrecke verärgert über die Deutsche Bahn gezeigt. Er könne sich gar nicht vorstellen, wie es dazu kommen könne. «Das Schlimme ist doch, dass uns die Bahn ja auch gar nichts sagt dazu, das ist das absolut Ärgerliche daran», sagte Reiter am Freitag auf Bayern 2 in der Radiowelt am Morgen. «Wir alle sind davon ausgegangen, dass die Stadt München als Betroffene informiert wird. Ich stelle fest, dass es bis heute keine Information gibt an die Stadt München. Ich finde das erschreckend, wie man da mit uns umgeht.»