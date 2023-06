Rot angeleuchtete Gebäude, Infostände, Unterschriftenlisten - zahlreiche Krankenhäuser in Bayern beteiligen sich am Dienstag an einem bundesweiten Klinikprotest. Damit wollen sie auf die Finanznot vieler Häuser hinweisen. Neun von zehn Kliniken im Freistaat erwarten für dieses Jahr ein Defizit, teilte die Bayerische Krankenhausgesellschaft (BKG) am Dienstag mit.