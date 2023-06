Zwei Jahre nach dem tödlichen Messerangriff eines psychisch kranken Mannes auf Passanten in Würzburg haben Stadt und Kirchen gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern der Opfer gedacht. Bürgermeister Martin Heilig (Grüne) legte am Sonntag zum Andenken an die drei getöteten Frauen und die zahlreichen weiteren Opfer an der Gedenkstele einen Kranz nieder. Die erst vergangene Woche enthüllte Stele am Barbarossaplatz knüpfe an das Meer aus Blumen und Kerzen an, welches in den Tagen nach der Gewalttat spontan am Tatort niedergelegt wurde, teilte die Stadt im Anschluss mit.