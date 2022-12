Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Samstagabend in Geretsried (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) erfolgreich entschärft worden. Die Bombe war bei Bauarbeiten in einem Wohngebiet am selben Tag gefunden worden. "Das ist absolut positiv gelaufen", sagte ein Pressesprecher der Stadt Geretsried. Die Evakuierung der rund 2700 betroffenen Menschen sei sehr schnell erfolgt. Etwa 100 Einsatzkräfte waren nach seinen Angaben im Einsatz.