Eine Frau ist am Sonntag im oberfränkischen Landkreis Kronach leicht verletzt worden, als ihr Auto mit einem historischen Schienenbus der Rodachtalbahn kollidierte. Der sogenannte "Rote Brummer" war auf einer Ausflugsfahrt mit 15 Gästen in Richtung Steinwiesen unterwegs, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Autofahrerin übersah demnach den Schienenbus an einem unbeschrankten Bahnübergang.