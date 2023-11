Um 1820 Kilogramm zu schwer beladen war Kleintransporter, den die Polizei in Oberfranken kontrolliert hat. Die Fracht: Pilze. Beamten sei der Transporter am Montag an einem Autohof bei Himmelkron (Landkreis Kulmbach) aufgefallen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Wie sich herausstellte, war das Fahrzeug um mehr als 50 Prozent überladen. Der 56-jährige Fahrer bekomme eine Bußgeldanzeige, hieß es. Auch dessen Arbeitgeber erwarte ein Verfahren.