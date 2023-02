Der Andrang zu vieler Menschen auf einen Veranstaltungsort in der Oberpfalz nach einem Faschingsumzug hat zu Tumulten und einem größeren Einsatz der Polizei geführt. In Köfering (Landkreis Regensburg) wollten etwa 2000 Menschen in einer Location in der Nähe weiter feiern, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Kapazität der Halle sei am Samstagabend aber nur auf 600 Personen ausgelegt gewesen. Somit warteten über 1000 Menschen an den Ein- und Ausgängen.