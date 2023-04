Nach dem Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Schweinfurt soll der Blindgänger am Samstagnachmittag entschärft werden. Die Bombe wurde am Freitagabend auf dem Gelände eines Logistikunternehmens gefunden, wie die Stadt Schweinfurt mitteilte. Zum Schutz der Bevölkerung wird der Bereich im Umkreis von 500 Metern um den Fundort geräumt.