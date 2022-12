Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist auf der Autobahn 8 mit dem Handy in der Hand erwischt worden - genau einen Tag vor Ablauf seines einmonatigen Fahrverbots. Eine Streife sei am Mittwochvormittag bei Weyarn im Landkreis Miesbach auf den 19-Jährigen aufmerksam geworden, teilte die Autobahnpolizei mit. Der junge Mann sei durch sein Handy so abgelenkt gewesen, dass er das Polizeifahrzeug zunächst gar nicht bemerkt habe.