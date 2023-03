Ein Mann aus Garmisch-Partenkirchen soll sich 39 Waffen auf illegalem Wege beschafft haben. Wie das Zollfahndungsamt am Montag mitteilte, fanden Beamte bei einer Durchsuchung Anfang März insgesamt 61 Waffen, 22 davon habe der Mann legal besessen. Die Ermittler seien in der Wohnung und in einer Scheune des Mannes auf diverse Lang- und Kurzwaffen gestoßen, darunter Sturm- und Repetiergewehre, Pistolen, Maschinenpistolen und Revolver sowie 6500 Schuss Munition. Laut einem Sprecher des Zollfahndungsamts handelt es sich bei dem 62-Jährigen um einen Sammler, einen extremistischen Hintergrund gebe es nicht.