90.000 Euro in Bargeld und Goldbarren haben Betrüger in Unterfranken erbeutet. Unbekannte hatten sich am Freitag in mehreren Fällen am Telefon bei den Opfern als Staatsbedienstete ausgegeben und Geld oder Wertgegenstände als Kaution für Verwandte in einem vermeintlichen Strafverfahren gefordert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ob die Straftaten von denselben Tätern begangen wurden, ist bisher nicht bekannt.