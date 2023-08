Ein bewaffneter Täter hat am Samstag einen Supermarkt in Oberbayern überfallen und eine fünfstellige Bargeldsumme entwendet. Der Mann konnte anschließend unerkannt flüchten - bisherige Fahndungen der Einsatzkräfte blieben erfolglos. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise, hieß es in einer Mitteilung vom Sonntag.