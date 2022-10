Rund ein Kilogramm Haschisch hat die Polizei in der Wohnung eines 18-Jährigen im unterfränkischen Aschaffenburg entdeckt. Der Heranwachsende sitzt in Untersuchungshaft, wie das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg am Dienstag mitteilten. Der Verdächtige soll in der vergangenen Woche einen 16-Jährigen bedroht, geschlagen und von ihm mehrere tausend Euro Bargeld gefordert haben.