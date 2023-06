Ein Jugendlicher soll auf einem Volksfest in Schwaben einem Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Sein Vater ging dazwischen – er versuchte nach Polizeiangaben, seinen Sohn zu schlagen. Der 14-Jährige habe am Freitag auf dem Volksfest in Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) zunächst einen 22-Jährigen angerempelt, teilte die Polizei am Samstag mit. Anschließend schlug er demnach den 48-Jährigen.